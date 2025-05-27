Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили об уходе Игоря Осинькина

«Крылья Советов» объявили об уходе Игоря Осинькина
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покидает самарскую команду. Клуб объявил об уходе 59-летнего специалиста в телеграм-канале.

Стороны не стали продлевать контракт, который заканчивается в мае, по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре!» — говорится в сообщении «Крыльев».

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года. В завершившемся сезоне команда набрала 31 очко в 30 матчах РПЛ и заняла 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Мяч не на моей стороне». Игорь Осинькин высказался о будущем в «Крыльях Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android