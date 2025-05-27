«Крылья Советов» объявили об уходе Игоря Осинькина

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покидает самарскую команду. Клуб объявил об уходе 59-летнего специалиста в телеграм-канале.

Стороны не стали продлевать контракт, который заканчивается в мае, по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре!» — говорится в сообщении «Крыльев».

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года. В завершившемся сезоне команда набрала 31 очко в 30 матчах РПЛ и заняла 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.