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Известен подозреваемый в наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»

Известен подозреваемый в наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»
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Полиция раскрыла детали инцидента с наездом автомобиля на болельщиков «Ливерпуля». Машина врезалась в толпу фанатов английского клуба во время праздничного парада в честь победы в Премьер-лиге.

В результате пострадали 47 человек, включая четырёх детей; 27 из них были госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 53-летний белый мужчина, проживающий в Ливерпуле. Инцидент не рассматривается как террористический акт.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.

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