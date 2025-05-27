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Ансу Фати согласился перейти из «Барселоны» в «Монако» — Фабрицио Романо

Ансу Фати согласился перейти из «Барселоны» в «Монако» — Фабрицио Романо
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Левый вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати согласился перейти в «Монако». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Барселона» и монегаски приближаются к заключению соглашения об аренде 22-летнего футболиста с правом выкупа. Источник отмечает, что в зимнее трансферное окно Фати отклонил предложения о трансфере более чем от пяти клубов.

В прошедшем сезоне Фати провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 5 млн.

«Барселона» на чемпионском параде

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