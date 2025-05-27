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Евгений Ловчев назвал фаворита Суперкубка России

Евгений Ловчев назвал фаворита Суперкубка России
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. В суперфинале турнира сыграют «Ростов» и ЦСКА. Игра состоится 1 июня.

«Две неуступчивые команды встретятся. Если кто‑то думает, что ЦСКА легко победит, то не торопитесь. Игра будет очень сложная. Без вопросов — ЦСКА какой‑то фаворит, но и «Ростов» не отдаст игру просто так», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» сыграет в Суперкубке России в качестве чемпиона страны, ЦСКА — как победитель Фонбет Кубка России.

Ранее стало известно, что для посещения матча за Суперкубок России потребуется карта болельщика.

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Для посещения матча за Суперкубок России потребуется карта болельщика
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