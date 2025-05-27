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«Спасибо за всё, Тренер». «Крылья Советов» трогательно попрощались с Игорем Осинькиным

«Спасибо за всё, Тренер». «Крылья Советов» трогательно попрощались с Игорем Осинькиным
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Пресс-служба «Крыльев Советов» выложила в социальных сетях видеоролик, посвящённый Игорю Осинькину, об уходе которого с поста главного тренера команды самарский клуб объявил сегодня утром.

«Игорь Витальевич, вы навсегда в истории «Крыльев». Спасибо за каждый матч, за все эмоции, за классный футбол! Спасибо за всё, Тренер!» — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», которое было опубликовано в телеграм-канале и аккаунте социальной сети «ВКонтакте» клуба.

Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года. В завершившемся сезоне команда набрала 31 очко в 30 матчах РПЛ и заняла 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.

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