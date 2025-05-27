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Анчелотти обратился к бразильским болельщикам после назначения на пост тренера сборной

Анчелотти обратился к бразильским болельщикам после назначения на пост тренера сборной
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Итальянский специалист Карло Анчелотти обратился к бразильским болельщикам после назначения на должность главного тренера сборной этой страны.

«Для меня большая честь и гордость возглавить лучшую команду в мире. Передо мной стоит большая задача и огромная радость — работать над тем, чтобы Бразилия снова стала чемпионом. Давайте сделаем это вместе. Нам нужны все вы», — написал Анчелотти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

О назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая. Анчелотти будет руководить сборной Бразилии в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и с Парагваем (11 июня).

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