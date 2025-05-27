Габриэль Вейга согласовал условия контракта с «Порту» — Конур

Полузащитник «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Габриэль Вейга согласовал условия личного контракта с «Порту». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский клуб хочет осуществить трансфер до начала клубного чемпионата мира. Сообщается, что сумма трансфера составит в € 15-16 млн.

Вейга выступает за команду из чемпионата Саудовской Аравии с лета 2023 года после перехода из испанской «Сельты». В 44 матчах нынешнего клубного сезона Габриэль забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. Напомним, для команд, которые примут участие в турнире, будет действовать дополнительное трансферное окно — с 1 июня по 10 июля.