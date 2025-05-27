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«Не все адаптированы к такой каторге». Григорян — о клубах, вылетевших в Первую лигу

«Не все адаптированы к такой каторге». Григорян — о клубах, вылетевших в Первую лигу
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Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о будущем воронежского «Факела» и «Оренбурга» в Мелбет Первой лиге.

«Факел» будет более адаптирован к первому дивизиону. Потому что Первая лига — очень специфичная. И те команды, которые притязают на стилевые особенности, далеко не всегда добиваются успеха. Не все футболисты адаптированы к такой каторге: много борьбы, длинные перелёты.

Что касается «Оренбурга», то всё сведется к той работе, которую проведёт Слишкович. Здесь всё будет зависеть от главного тренера», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе воронежского клуба 18 очков после 30 матчей. Также напрямую высший дивизион покинул «Оренбург», набравший 19 очков.

В стыковых матчах за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026 сыграют «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е место соответственно. Первую лигу представят «Урал» и «Сочи». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи состоятся 31 мая.

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