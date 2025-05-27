Семак: это не «Зенит» проиграл чемпионство, а «Краснодар» его выиграл

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам сезона-2024/2025. Сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

«Это футбол — тут невозможно что-то предугадать. В этом сезоне наша команда набрала 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом (улыбается). Так что думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл», — приводит слова Сергея Семака интернет-портал «Известия».