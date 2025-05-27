«Надеемся, они выкарабкаются». Мэр Ливерпуля — о пострадавших от наезда авто болельщиках

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам высказался о количестве пострадавших от наезда автомобиля болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», а также выразил надежду, что фанаты вскоре придут в себя. Напомним, во время празднования победы мерсисайдцев в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 в толпу людей въехало транспортное средство.

«В больнице остаются четыре человека, их состояние оставляет желать лучшего. Мы, конечно, надеемся, что они выкарабкаются, и поддерживаем связь с полицией и службами скорой помощи», — приводит слова Ротерама BBC.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии 27 апреля, одолев лондонский «Тоттенхэм» (5:1). Сезон английской Премьер-лиги завершился 25 мая.