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«Надеемся, они выкарабкаются». Мэр Ливерпуля — о пострадавших от наезда авто болельщиках

«Надеемся, они выкарабкаются». Мэр Ливерпуля — о пострадавших от наезда авто болельщиках
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Мэр Ливерпуля Стив Ротерам высказался о количестве пострадавших от наезда автомобиля болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль», а также выразил надежду, что фанаты вскоре придут в себя. Напомним, во время празднования победы мерсисайдцев в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 в толпу людей въехало транспортное средство.

«В больнице остаются четыре человека, их состояние оставляет желать лучшего. Мы, конечно, надеемся, что они выкарабкаются, и поддерживаем связь с полицией и службами скорой помощи», — приводит слова Ротерама BBC.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии 27 апреля, одолев лондонский «Тоттенхэм» (5:1). Сезон английской Премьер-лиги завершился 25 мая.

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