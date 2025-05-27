Антони: я пережил трудные времена в «МЮ», переход в «Бетис» многое изменил

Бразильский вингер «Бетиса» Антони рассказал о своём эмоциональном состоянии во время выступлений в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, бразилец перебрался в «Бетис» из английского клуба на правах аренды в зимнее трансферное окно.

«Переход в «Бетис» многое изменил, потому что мне нужно было заново найти себя, из-за всего, что я пережил в своей личной жизни. Я хотел чего-то добиться, но у меня ничего не получалось, потому что я не был счастлив, не чувствовал желания играть в футбол, и мне нужно было найти себя и снова стать счастливым, потому что футбол всегда был тем, что я любил.

Я пережил трудные времена в «Манчестер Юнайтед», когда я больше не чувствовал этого удовольствия. Я даже говорил своему брату, что больше не могу этого выносить. Брат сказал мне, что нужно потерпеть ещё немного, что всё изменится. Это даже вызвало у меня слёзы, потому что это были очень тяжёлые дни для меня.

Только я знаю, каково это было — сидеть дома, не имея сил даже поиграть с сыном, днями не есть, сидеть взаперти в своей комнате. Так что для меня это было очень сложно, но, слава богу, с помощью моей семьи и главным образом с помощью бога мне удалось продвинуться вперёд, и сегодня я очень счастлив здесь», — приводит слова Антони Daily Mail.