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Игорь Семшов объяснил, почему «Наполи» выиграл чемпионат Италии

Игорь Семшов объяснил, почему «Наполи» выиграл чемпионат Италии
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов рассказал, за счёт чего «Наполи» удалось обыграть «Интер» в чемпионской гонке Серии А сезона-2024/2025.

«Интер» до последнего имел все шансы на скудетто. «Наполи» чуть легче было — они не играли в еврокубках, рано вылетели из Кубка Италии. А «Интер» борется за Лигу чемпионов. Если он её выиграет, то перекроет неудачи в чемпионате Италии», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Наполи» набрал 82 очка в 38 матчах Серии А сезона-2024/2025 и стал чемпионом Италии. «Интер» отстал от неаполитанцев на одно очко. Команда Симоне Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра состоится 31 мая и пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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