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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Брайане Мбемо

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Брайане Мбемо
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Брентфорда» Брайану Мбемо. Как сообщает Top Mercato, клуб начал переговоры с лондонцами по поводу возможного трансфера футболиста.

25-летний Мбемо провёл завершившийся сезон в АПЛ, забив 20 голов и отдав восемь результативных передач в 38 матчах. По информации источника, «Брентфорд» оценивает игрока в € 59 млн.

Контракт Мбемо с «Брентфордом» действует до июня 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. Футболист выступает за английский клуб с 2019 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи за € 74 млн.

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