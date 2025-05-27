«Двум игрокам молодёжки были нанесены удары». «Рома» высказалась об инциденте с Дзаньоло

Итальянский полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло, выступающий за «фиалок» на правах аренды из «Галатасарая», попал в центр скандала после матча молодёжных команд «Фиорентины» и «Ромы». По данным СМИ, футболист зашёл в раздевалку римлян, где вступил в конфликт с игроками, а также применил силу против двух человек. «Рома» выступила с заявлением по инциденту.

«ФК «Рома» сообщает, что после сегодняшнего матча произошёл прискорбный инцидент с участием игрока Николо Дзаньоло.

Согласно первоначальной версии, игрок предположительно вошёл в раздевалку молодёжной команды после матча и проявил провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам «джаллоросси». По имеющимся данным, во время стычки двум игрокам из молодёжной команды были нанесены физические удары.

«Рома» не может не осуждать любые формы агрессивного поведения, которые не соответствуют спортивным ценностям», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что Дзаньоло выступал за «Рому» на протяжении пяти лет.