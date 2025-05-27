Ларин: Осинькин второй раз в жизни внёс огромный вклад в развитие самарского футбола

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на уход Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». Стороны не стали продлевать контракт, который истекает в конце мая 2025 года.

«Конечно, грустно из-за ухода Игоря Осинькина из «Крыльев Советов». Для меня это не только эпоха «Крыльев», но и эпоха «Чертаново», которая была продолжена в Самаре. Но когда-то это всё равно должно было произойти, случилось это сейчас. Думаю, Игорь Витальевич тоже может вздохнуть с определённым облегчением. Есть такая поговорка, может быть, не совсем правильная: кто девушку ужинает, тот её и танцует. То есть новое руководство области приняло такое решение. На то оно и руководство, чтобы принимать те решения, которые считает нужными.

Игорь Витальевич второй раз в жизни внёс огромный вклад в развитие самарского футбола. Первый этап — в «Академии Коноплёва», второй — «Крылья Советов». Считаю, что он навсегда вписал себя в историю самарского футбола. Болельщики всегда будут очень тепло отзываться о нём, они его очень полюбили. Но никакой трагедии не произошло, по крайней мере для Игоря Витальевича», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.