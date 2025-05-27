«Бавария» интересуется вингером «Ливерпуля» Коди Гакпо — Плеттенберг

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Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания крайнего нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, нидерландский футболист входит в шорт-лист баварцев на позицию левого вингера. Основными кандидатами считаются Каору Митомо из «Брайтона» и Рафаэль Леау из «Милана», однако интерес к Гакпо сохраняется, и между сторонами уже были контакты. Спортивному директору «Баварии» Максу Эберлю игрок симпатичен.

Гакпо может покинуть «Ливерпуль» в случае получения подходящего предложения. Контракт 26-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне Гакпо провёл 35 матчей в Премьер-лиге, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.