Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе может получить 10-й номер в «Реале» после ухода Модрича

Мбаппе может получить 10-й номер в «Реале» после ухода Модрича
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в следующем сезоне может сменить игровой номер. Как сообщает Foot Mercato, мадридский клуб предложил французу футболку с номером 10, которая освободилась после ухода полузащитника Луки Модрича.

В своём первом сезоне за «Реал» Мбаппе выступал под номером 9, ранее принадлежавшим Кариму Бензема. Согласно источнику, игрок положительно отнёсся к предложению клуба и, вероятно, примет его.

В завершившемся сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 34 мяча, и завоевал «Золотую бутсу». Единственным трофеем в его активе стал Суперкубок УЕФА, выигранный летом 2024 года.

Материалы по теме
Хаби Алонсо рассказал, что он собирается делать со звёздным дуэтом Мбаппе — Винисиус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android