Мбаппе может получить 10-й номер в «Реале» после ухода Модрича

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в следующем сезоне может сменить игровой номер. Как сообщает Foot Mercato, мадридский клуб предложил французу футболку с номером 10, которая освободилась после ухода полузащитника Луки Модрича.

В своём первом сезоне за «Реал» Мбаппе выступал под номером 9, ранее принадлежавшим Кариму Бензема. Согласно источнику, игрок положительно отнёсся к предложению клуба и, вероятно, примет его.

В завершившемся сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 34 мяча, и завоевал «Золотую бутсу». Единственным трофеем в его активе стал Суперкубок УЕФА, выигранный летом 2024 года.