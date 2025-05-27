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Маркиньос — лучший левый полузащитник сезона Кубка России

Маркиньос — лучший левый полузащитник сезона Кубка России
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Футболист московского «Спартака» Маркиньос стал лучшим левым полузащитником сезона Фонбет Кубка России. Бразилец провёл 10 матчей в рамках турнира в завершившейся кампании, забил два гола и сделал две результативные передачи. «Спартак» проиграл «Ростову» в финале Пути регионов со счётом 1:3.

Маркиньос выступает за «Спартак» с августа 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4,5 млн. Отметим, что в Суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится 1 июня и начнётся в 18:00 мск. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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