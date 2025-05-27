Президент «Интера» выступил с заявлением в преддверии финала Лиги чемпионов

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта выступил с заявлением в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «неррадзури» сыграют с «ПСЖ». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

«Мы приближаемся к историческому и престижному матчу: финалу самого важного футбольного соревнования в Европе. Мы здесь во второй раз за три сезона, и мы добрались сюда благодаря упорной работе и чувству принадлежности, которое «Интер» всегда демонстрировал в любой ситуации. Заслуга в этом путешествии принадлежит тренеру и команде. Несколько месяцев назад сменились владельцы. С тех пор они оказывают постоянную поддержку в управлении нашей деятельностью.

Мы вышли в полуфинал Кубка Италии и совсем немного не дотянули до чемпионского титула. Это было такое небольшое отставание, но такова природа спорта, который мы любим. По сравнению с нашими соперниками мы сыграли на 19 матчей больше — эквивалент половины сезона. Это означает, что мы потратили много энергии, физические и моральные затраты также более значительны. Несмотря на это, тренер и его команда привели нас так далеко.

Мы одолели таких именитых мировых соперников, как «Бавария» и «Барселона» — это действительно самое престижное соревнование. Это будет седьмой финал в истории этого клуба, и мы хотим оставить свой след. Мы должны быть не высокомерными, но амбициозными. Мы принимаем вызовы и встречаем их лицом к лицу. Мы вышли в финал по заслугам, и у нас снова есть шанс представлять нашу страну в Европе, что является источником большой гордости. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились, — они были с нами на каждом шагу в этом сезоне», — приводит слова Маротты официальный сайт клуба.