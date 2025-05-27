Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Лиги чемпионов 2025: дата и время, где пройдёт матч, фавориты, где смотреть

Финал Лиги чемпионов 2025: дата и время, где пройдёт матч, фавориты, где смотреть
Комментарии

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование суперкомпьютер даёт «Пари Сен-Жермен» — 53,6%. «Интер» получил 46,4%.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Матвей Сафонов оформил требл с «ПСЖ» в день чемпионства «Краснодара»
Истории
Матвей Сафонов оформил требл с «ПСЖ» в день чемпионства «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android