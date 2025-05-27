Финал Лиги чемпионов 2025: дата и время, где пройдёт матч, фавориты, где смотреть

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование суперкомпьютер даёт «Пари Сен-Жермен» — 53,6%. «Интер» получил 46,4%.