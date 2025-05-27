Сергей Семак раскрыл детали разговора с Мурадом Мусаевым после развязки РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак раскрыл детали разговора с тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым после развязки РПЛ. Сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

— Морально легко решились поздравить Мурада Мусаева с чемпионством сразу после окончания последнего тура РПЛ?

— В этом ничего сложного не было и нет, поэтому я ему и позвонил, чтобы поздравить. Это нормально абсолютно. Мы с Мурадом Олеговичем в хороших отношениях, общаемся. Я должен был его поздравить как тренера команды, с которой мы соперничали и которая в итоге оказалась выше нас, — приводит слова Сергея Семака интернет-портал «Известия».