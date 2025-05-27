Экс-президент «Крыльев» Развеев: уход Осинькина ожидаем, но никто ничего не объясняет

Бывший президент самарских «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался об отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

«Знал, что решение об уходе Осинькина из «Крыльев» принято. Это ожидаемо, просто идут абсолютно непонятные вещи. Никто ничего не объясняет. Через месяц новый сезон, нужна команда, новые игроки. С людьми не говорят, как и Игорь Витальевич объявил, что с ним никто не разговаривал, он не знал о своей судьбе до вчерашнего дня. Считаю, что это неверно. Прежде чем кого-то уволить, надо кого-то подготовить. Наверное, у них есть какие-то варианты, называются вам тоже известные фамилии. Непонятное решение, надо было тогда заранее говорить, хотя бы поблагодарить, провести встречу с болельщиками, что-то объяснить.

Сообщество немного напряжено. С болельщиками никто не говорит. Надо рассказать, что будет с игроками, какой план, на ком будет строиться команда, на собственных ли игроках. К сожалению, из готовых игроков, наверное, просматривается только Иван Бобёр. Других нет. Все в замешательстве. Мы, как и вы, не понимаем, что происходит», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.