Стало известно, сколько «Манчестер Сити» собирается предложить «Милану» за Рейндерса

Английский «Манчестер Сити» намерен сделать первое официальное предложение за полузащитника «Милана» Тейани Рейндерса. «Горожане» собираются предложить около € 60–65 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб готов предложить футболисту контракт до 2030 года с зарплатой € 8 млн в год. В то же время руководство «Милана» рассчитывает выручить за Рейндерса не менее € 80 млн.

В завершившемся сезоне нидерландский хавбек провёл за «Милан» 54 матча во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав пять результативных передач.