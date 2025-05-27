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Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо»

Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего будущего тренерского штаба в «Динамо» в случае подписания контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, во время зимней паузы сезона-2024/2025 Валерий Карпин покинул пост тренера в «Ростове». В официальном заявлении было сказано, что специалист решил погрузиться в работу со сборной России. Однако позже появилась информация о возможном назначении Карпина на пост наставника «Динамо».

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