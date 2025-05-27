«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Максимом Осипенко

«Спартак» интересуется защитником «Ростова» и сборной России Максимом Осипенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Осипенко — один из кандидатов для «Спартака» на усиление центра защиты. Сам Осипенко пока склоняется к переходу в «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга пока не сделал своего предложения, также у защитника есть вариант с «Динамо».

Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн.