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«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Максимом Осипенко

«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Максимом Осипенко
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«Спартак» интересуется защитником «Ростова» и сборной России Максимом Осипенко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Осипенко — один из кандидатов для «Спартака» на усиление центра защиты. Сам Осипенко пока склоняется к переходу в «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга пока не сделал своего предложения, также у защитника есть вариант с «Динамо».

Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн.

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