Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, кто из судей обслужит первые стыковые игры между клубами РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Игры «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Пари НН» пройдут в эту среду, 28 мая.

«Урал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

Напомним, напрямую в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги поднялись «Балтика» и московское «Торпедо». Из РПЛ по итогам завершившегося сезона вылетели «Оренбург» и «Факел».