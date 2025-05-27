Игрок «Челси» Энцо Фернандес поделился ожиданиями от КЧМ-2025

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего клубного чемпионата мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

«Это будет мой первый клубный чемпионат мира, я счастлив играть на нём и представлять «Челси». Это будет прекрасно. Надеюсь, мы сможем доставить радость людям, которые к нам присоединятся. Это очень важное соревнование, и мы сделаем всё возможное и приедем с лучшей энергией», — приводит слова Фернандеса журналист Саймон Филлипс в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.