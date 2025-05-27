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Семак ответил, нуждается ли «Зенит» в обновлении состава

Семак ответил, нуждается ли «Зенит» в обновлении состава
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, нуждается ли его команда в обновлении состава. По словам специалиста, у петербуржцев есть позиции, которые нуждаются в усилении.

— В какой степени нынешний «Зенит» нуждается в обновлении состава?
— Как обычно, есть позиции, которые требуют усиления. Но в любой ситуации надо играть на максимуме своих возможностей. Считаю, что команда это делает. В том числе и в прошедшем сезоне, несмотря на то что нам не удалось выиграть трофеи. Но у меня нет претензий по самоотдаче ни к одному из игроков. А какие изменения будут дальше, посмотрим, — приводит слова Сергея Семака интернет-портал «Известия».

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