Ираклий Квеквескири назвал условия для возвращения «Факела» в РПЛ

Бывший защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири назвал условия для возвращения воронежской команды в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

— «Факел» может вернуться в РПЛ за год?

— Я уверен, что с такими болельщиками, если они будут так же приходить и поддерживать, как в РПЛ, есть полная возможность и шанс вернуться. С правильной селекцией, подобрать правильных людей — нужных. Не количественно, а качественно. И всё будет хорошо, — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.