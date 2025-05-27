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Ираклий Квеквескири назвал условия для возвращения «Факела» в РПЛ

Ираклий Квеквескири назвал условия для возвращения «Факела» в РПЛ
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Бывший защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири назвал условия для возвращения воронежской команды в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

— «Факел» может вернуться в РПЛ за год?
— Я уверен, что с такими болельщиками, если они будут так же приходить и поддерживать, как в РПЛ, есть полная возможность и шанс вернуться. С правильной селекцией, подобрать правильных людей — нужных. Не количественно, а качественно. И всё будет хорошо, — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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