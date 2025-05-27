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Константин Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2030 года

Константин Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2030 года
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в ближайшее время продлит соглашение с клубом до 2030 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 2028 года. Сейчас игрок восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

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