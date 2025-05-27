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Юрген Клопп отреагировал на новость о наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»

Юрген Клопп отреагировал на новость о наезде автомобиля на болельщиков «Ливерпуля»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу инцидента с автомобилем, который врезался в толпу болельщиков «красных» во время праздничного парада в честь победы в английской Премьер-лиге. По информации СМИ, несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

«Моя семья и я потрясены и опустошены. Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал», — приводит слова Джеймс Пирс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги. Отрыв от занявшего второе место «Арсенала» составил 10 очков.

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