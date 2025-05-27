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«Мы должны уважать это». Деян Ловрен — о рекордах Артёма Дзюбы

«Мы должны уважать это». Деян Ловрен — о рекордах Артёма Дзюбы
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Экс-защитник «Ливерпуля» и «Зенита», а ныне игрок греческого ПАОКа Деян Ловрен высказался о бомбардирских рекордах нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и лучшим голеадором в составе национальной команды.

«Я реально счастлив за него, если честно. Стать лучшим бомбардиром в России и в сборной не так просто, очень сложно побить рекорд. Мы должны уважать эти рекорды и поздравить его с этими достижениями. Я счастлив за него, это здорово», — приводит слова Ловрена ТАСС.

В завершившемся сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

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