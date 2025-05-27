Делап, Шешко, Экитике и Дьёкереш в шорт-листе «Челси» — Джейкобс

Лондонский «Челси» активизировал усилия по приобретению нового нападающего в преддверии следующего сезона. В шорт-листе клуба числятся Лиам Делап («Ипсвич»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Уго Экитике («Айнтрахт») и Виктор Дьёкереш («Спортинг»), сообщает комментатор Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Челси» намерен действовать быстро, чтобы опередить конкурентов и подписать нового форварда. Интерес к каждому из этих игроков проявляют и другие клубы АПЛ, однако участие в Лиге чемпионов даёт лондонцам преимущество в переговорах.

Одним из приоритетов для «Челси» остаётся Лиам Делап, который, как ожидается, определит своё будущее на этой неделе. Клуб уже провёл положительные переговоры с окружением футболиста и настроен оптимистично.

Сложнее будет добиться соглашения по Уго Экитике: его трансфер может обойтись не менее чем в £ 80 млн (€ 95 млн). Франкфуртский клуб хотел бы сохранить француза, поэтому готов идти на переговоры только при серьёзном предложении. К интересу со стороны «Челси» также присоединился «Ливерпуль».

Условия контракта Шешко позволяют выкупить его за € 80 млн, а стоимость трансфера Дьёкереша может составить около € 70 млн.

Прошлым летом «Челси» уже вёл переговоры с Шешко, но тот принял решение остаться в «РБ Лейпциг». Интерес к Дьёкерешу лондонцы проявляли летом 2023 года и в январе 2024 года, однако пока не предприняли конкретных шагов в текущем трансферном окне.