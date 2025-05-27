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Деян Ловрен рассказал, должен ли Артём Дзюба продолжать карьеру

Деян Ловрен рассказал, должен ли Артём Дзюба продолжать карьеру
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Экс-защитник «Ливерпуля» и «Зенита», а ныне игрок греческого ПАОКа Деян Ловрен рассказал, стоит ли 36-летнему нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе продолжать профессиональную карьеру футболиста.

«Если он ещё может забивать мячи, то нужно продолжать карьеру. Когда уже не сможет забивать, тогда нужно будет сказать «пока» карьере», — приводит слова Ловрена ТАСС.

В завершившемся сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

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