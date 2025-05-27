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«Реал» объявил об уходе Рауля из клуба

«Реал» объявил об уходе Рауля из клуба
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Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что бывший футболист команды Рауль принял решение завершить работу на посту тренера молодёжной команды. Где испанец продолжит тренерскую карьеру — не уточняется.

«Для «Реала» было гордостью иметь в качестве тренера нашей молодёжки одну из величайших легенд в истории клуба и всего мирового футбола. Рауль является ярким представителем всех ценностей «Реала». Ценностей, которые он передавал молодым игрокам в качестве наставника. Рауль навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала», а «Реал» всегда будет его домом.

Желаем Раулю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — сказано в сообщении на сайте «Реала».

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