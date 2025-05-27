Дзаньоло прокомментировал обвинения «Ромы» в применении силы против двух игроков молодёжки

Итальянский полузащитник «Фиорентины» Николо Дзаньоло, выступающий за «фиалок» на правах аренды из «Галатасарая», прокомментировал инцидент, произошедший после матча молодёжных команд «Фиорентины» и «Ромы». Ранее пресс-служба римлян сообщила, что футболист зашёл в раздевалку клуба, где вступил в конфликт с игроками, а также применил силу против двух человек.

«В конце матча я спустился в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», а затем зашёл в раздевалку «Ромы», чтобы поздороваться и поздравить их с окончанием сезона, но в какой-то момент они начали оскорблять меня, и тогда, чтобы не допустить обострения ситуации, я предпочёл уйти», — приводит слова Дзаньоло официальный сайт «фиалок».

Отметим, что Дзаньоло выступал за «Рому» на протяжении пяти лет.