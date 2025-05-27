Игрок ЦСКА Гаич назвал условие, при котором команда будет бороться за чемпионство в РПЛ

Футболист московского ПФК ЦСКА Милан Гаич высказался об амбициях армейской команды. Он считает, что ЦСКА сможет побороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне, если будет играть так же, как в весенней части минувшего сезона.

«Всегда есть возможность закончить сезон выше. Где-то мы необязательно потеряли важные очки, которые могли бы помочь нам. Но если брать сезон в целом, то третье место выглядит неплохим результатом. Но есть надежда. Если в следующем сезоне будем играть так же, как этой весной, будем бороться за чемпионство», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.