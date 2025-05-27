Меньше всего зрителей на домашних матчах в прошлом сезоне РПЛ собирали «Химки» и «Ахмат»

Подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат» стали клубами с самой низкой посещаемостью на домашних матчах в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги. Так, в среднем на одну игру «Химок» приходило 2432 зрителя, на матч «Ахмата» — 4449. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольная посещаемость» со ссылкой на данные РПЛ.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород». «Химки» завершили сезон на 12-м месте.