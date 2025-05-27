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Фабио Капелло назвал имя тренера, которого хотел бы видеть в «Милане»

Фабио Капелло назвал имя тренера, которого хотел бы видеть в «Милане»
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло высказался о потенциальных кандидатах на пост главного тренера «россонери».

«Кажется, что всё находится в подвешенном состоянии. Я читал об Аллегри, который, кажется, ближе к «Наполи», если Конте уйдёт, и об Итальяно, который может остаться в «Болонье». Со стороны я вижу всё, кроме чёткого плана. Если Конте недоступен и вы позволили другим опередить вас с Аллегри, я не вижу на горизонте других подходящих имён. Вот почему важно было действовать раньше, иметь чёткие идеи и принимать меры.

Если исключить уже упомянутые имена и ориентироваться на новый профиль, я бы выбрал Фабрегаса. Мне нравится его футбол, он показывает интересные вещи в «Комо». На мой взгляд, он уже готов. Фабрегас показал, что он может хорошо справляться с клубом Серии А», — приводит слова Капелло Football Italia.

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