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Бобёр: болельщики «Крыльев» не просто так полюбили Осинькина, он много лет строил команду

Бобёр: болельщики «Крыльев» не просто так полюбили Осинькина, он много лет строил команду
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр отреагировал на уход Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Стороны не стали продлевать контракт, который истекает в конце мая 2025 года.

«Официальное объяснение ухода Осинькина уже есть. Обозначили, что задача «Крыльев Советов» была занять восьмое место — она не была выполнена. Но я бы не назвал это отставкой, с ним просто не продлили контракт. Это выбор руководства, сложно что-то комментировать.

Игоря Витальевича не просто так полюбили болельщики. Он много лет строил команду: одну, вторую, третью. Несмотря на текучку кадров, «Крылья» играли, показывали результат, болельщики приходили на трибуны. Думать, что будет дальше, — это гадание на кофейной гуще. У руководства есть стратегия, по которой они хотят развиваться. Они выбрали направление без Игоря Витальевича», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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