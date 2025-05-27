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Семак ответил, не устал ли работать в «Зените» под давлением

Семак ответил, не устал ли работать в «Зените» под давлением
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, не устал ли он работать под колоссальным психологическим давлением в петербургском клубе.

— Любая осечка, как в этом сезоне, приводит к жёсткой критике в адрес команды и тренерского штаба. Не устали работать в такой атмосфере?
— Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах, — приводит слова Сергея Семака интернет-портал «Известия».

Напомним, в сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.

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