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Александр Мостовой высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке»

Александр Мостовой высказался о будущем Деяна Станковича в «Спартаке»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем сербского наставника красно-белых Деяна Станковича в клубе.

«У Станковича контракт ещё есть же? Ну тогда какие разговоры? Конечно, правильно, оставляешь и всё. Команда есть, я говорю, здесь немножко вот доработать нужно. Доработать в каких-то аспектах, нюансах. Но, я думаю, Станкович должен это сделать, у него же есть контракт», — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. В 42 матчах во всех турнирах под его руководством красно-белые одержали 25 побед, в том числе 13 раз выиграли крупно. В нынешнем сезоне «Спартак» впервые в XXI веке одержал семь подряд побед в матчах чемпионата России. По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место.

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