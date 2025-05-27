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«Краснодар» объявил об уходе трёх футболистов

«Краснодар» объявил об уходе трёх футболистов
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Нападающий Фёдор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и голкипер Юрий Дюпин покидают «Краснодар». У футболистов истёк срок действия контракта с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

«Свой путь в клубе они завершили красиво – завоеванием чемпионского титула! Фёдор Смолов – лучший снайпер в истории нашего клуба. Юрий Газинский – один из главных старожилов команды – у него вторая строчка рейтинга сыгранных матчей за «Краснодар». Юрий Дюпин отыграл за «быков» один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива.

Спасибо за игру, чемпионы! Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и ещё раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Краснодар» стал чемпионом России. Это первое чемпионство и первый трофей в истории южного клуба.

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