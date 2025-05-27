Мостовой: Мусаеву повезло оказаться в «Краснодаре», половина людей даже не знает, кто это

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве. Российский специалист привёл «быков» к победе в РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

— «Краснодар» сейчас выиграл с Мусаевым. Мусаев не футболист.

— Ну, конечно, повезло ему, что он оказался в этой команде, и всё. Он же сам много раз говорил об этом, и многие люди со стороны говорили: «Мусаев? Кто это?» Половина же даже не знает, кто это. Ну, вот так оказался, вот так что.

— Ну то есть там система решает, да?

— Ну, конечно, там решает система. А у нас в нашем футболе решают связи, знакомства, ещё что-то, правильно?

— Вот вы уже говорили про то, что оцениваете тренерские способности Мурада Мусаева.

— Ну конечно, я и так остаюсь по своему мнению, ну так и сложилась ситуация жизненная, что такого?

— Ну, а то, что он чемпионство выиграл, это как-то поменяло ваше отношение?

— Нет, конечно, к нему нет. У меня поменялось отношение к тому, что «Краснодар» сильная команда с хорошим подбором футболистов, ну и с Кордобой во главе, конечно.

— То есть футбольным человеком не стал он из-за того, что получилось выиграть чемпионство?

— Ну, а как он станет, он не играл в футбол? Так же, как и я, и не стану же баскетбольным человеком, если я в баскетбол не играл. Хотя я неплохо играл!

— Не, ну хоккейным стали.

— Хоккейным стал, но всё равно же меня не воспринимают как хоккеиста, правильно? Меня же как футболиста, — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».