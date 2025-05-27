«Зенит» поблагодарил Москву за поздравление с юбилеем

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поблагодарила Москву за поздравление со 100-летним юбилеем, выложив фотографию с улиц столицы, где на фасаде одного из зданий изображена символика сине-бело-голубых. 100 лет со дня появления «Зенита» на свет исполнилось 25 мая. Снимок пресс-служба сине-бело-голубых сопроводила сообщением «Спасибо за поздравление, Москва!»

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» — четвёртый.

Напрямую из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород».