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«Зенит» поблагодарил Москву за поздравление с юбилеем

«Зенит» поблагодарил Москву за поздравление с юбилеем
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поблагодарила Москву за поздравление со 100-летним юбилеем, выложив фотографию с улиц столицы, где на фасаде одного из зданий изображена символика сине-бело-голубых. 100 лет со дня появления «Зенита» на свет исполнилось 25 мая. Снимок пресс-служба сине-бело-голубых сопроводила сообщением «Спасибо за поздравление, Москва!»

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» — четвёртый.

Напрямую из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались грозненский «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород».

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