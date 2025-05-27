Юрий Горшков определил положительный момент для «Зенита» в завершившемся сезоне РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков назвал хорошую атмосферу в команде положительным моментом для сине-бело-голубых в сезоне-2024/2025.

«Положительный момент для команды в этом сезоне? У нас были травмы, сложности, но за счёт коллектива и единства мы справились. Это подтверждает то, что мы набрали 66 очков. У нас хороший коллектив, есть здоровая конкуренция и люди, которые могут заменить по возможности. Самое главное — хорошая атмосфера в команде», — приводит слова Глушенкова ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари Нижний Новгород».