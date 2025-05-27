Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: Осинькин сам всё понимает — его ухода из «Крыльев» никто не скрывал

Таранов: Осинькин сам всё понимает — его ухода из «Крыльев» никто не скрывал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды. Стороны не стали продлевать контракт, который истекает в конце мая 2025 года.

«Уход Осинькина из «Крыльев Советов» был ожидаем. Недавно во время моего приезда в Самару этого никто не скрывал. Об этом говорилось, но информация не распространялась в СМИ. Я говорил с Витальевичем. Он сказал, что всё понимает: новое руководство, требования и видение. Для меня это не сюрприз.

Только время покажет, как «Крылья Советов» будут действовать дальше. Важно, о чём думает Самарская область, ведь в регионе две команды из РПЛ. Но только одна коммерческая, а другая — муниципальная. Как будет делиться бюджет? И будет ли губернатор области принимать непосредственное участие? В Самаре всегда футбол был, есть и будет спортом номер один», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Видео
«Спасибо за всё, Тренер». «Крылья Советов» трогательно попрощались с Игорем Осинькиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android