Таранов: Осинькин сам всё понимает — его ухода из «Крыльев» никто не скрывал

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды. Стороны не стали продлевать контракт, который истекает в конце мая 2025 года.

«Уход Осинькина из «Крыльев Советов» был ожидаем. Недавно во время моего приезда в Самару этого никто не скрывал. Об этом говорилось, но информация не распространялась в СМИ. Я говорил с Витальевичем. Он сказал, что всё понимает: новое руководство, требования и видение. Для меня это не сюрприз.

Только время покажет, как «Крылья Советов» будут действовать дальше. Важно, о чём думает Самарская область, ведь в регионе две команды из РПЛ. Но только одна коммерческая, а другая — муниципальная. Как будет делиться бюджет? И будет ли губернатор области принимать непосредственное участие? В Самаре всегда футбол был, есть и будет спортом номер один», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.