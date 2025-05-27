Президент «Наполи» поблагодарил Конте за чемпионство в сезоне-2024/2025

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поблагодарил главного тренера неаполитанцев Антони Конте после завоевания чемпионства в сезоне-2024/2025.

«Я должен от всей души поблагодарить этого человека, потому что он взялся за команду, которая была на грани катастрофы, и вместе мы её укрепили. Затем на определённом этапе ему пришлось обойтись без такой звезды, как Кварацхелия, он сумел, несмотря на инциденты и травмы, обойтись тем, что имел, используя не одну, а четыре или пять различных тактических схем.

Он показал всему миру, что системы бесполезны, всё, что вам нужно, — это отличное знание того, что на самом деле означает футбол. Поэтому я прошу аплодисментов тому, кто помог нам выиграть второе скудетто за три года, спасибо, спасибо, спасибо!» — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.