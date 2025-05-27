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Таранов: после чемпионства «Краснодара» весь край носит Галицкого на руках!

Таранов: после чемпионства «Краснодара» весь край носит Галицкого на руках!
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Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о чемпионстве «Краснодара». «Быки» впервые в своей истории завоевали золотые медали РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Совершенно верно, что у быка есть железные… Сами знаете что, раз «Краснодар» стал чемпионом. В заключительном матче команда выжала максимум и на мажорной ноте забила пенальти в конце игры. Я очень рад за клуб и за то, что наконец-то «Краснодар» дошёл до поставленной цели. Очень рад за Галицкого, как и большинство людей футбольного сообщества. Он очень долго к этому шёл, потратил много финансов и нервов. Когда-то это должно было случиться.

Это огромный праздник для клуба и города, а также для людей, которые когда-то имели непосредственное отношение к команде. Для меня гордость, что «Краснодар» стал чемпионом. Я там был, видел систему изнутри и прекрасно знаю, какие силы были потрачены. Спорт — это жизнь, и необходимо вкладывать деньги в юношеский футбол. В этом есть заслуга Сергея Николаевича. После чемпионства весь Краснодарский край носит Галицкого на руках! Что может быть лучше для предпринимателя, чем таким образом заявлять о себе на международной спортивной арене? Это супер!» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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