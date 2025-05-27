Александр Мостовой: футбол не женский вид спорта, лучше не сравнивать его с мужским

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что футбол не является женским видом спорта.

— Вопрос про женщин в футболе. Вы не раз высказывались о том, что женщинам в футболе не место и играют они не очень, да и в целом, видимо, ничего не понимают в футболе. Вот, а где нам пристроиться? Мы тоже любим футбол, мы тоже разбираемся, нам тоже интересно.

— Нет, я не говорил, что в футболе женщинам не место, я говорил, что это не женский вид спорта, в принципе, я от своих слов не отказываюсь (улыбается). Другое дело, что я же никогда не говорил, что запретить, если девушка хочет играть, а сейчас мы видим, что много играют девчонок, занимаются много девчонок и неплохо получается, но всё равно сравнивать с футболом просто не надо, с мужским. У нас просто сравнивают часто с мужским футболом. А это лучше не делать.

— То есть это какой-то другой вид спорта, что ли?

— Это не другой вид спорта, это женский и мужской. Ну, многие, я не знаю, или журналисты, или там, я не знаю, может, девчонки как бы говорят, что надо сравнивать. Я говорю: ну как вы будете сравнивать? Зачем это сравнивать? Это как у нас одно время пляжный футбол сравнивали, помните? Такая волна была, я говорю: ребят, вы что, издеваетесь? Как вы можете с настоящим футболом это сравнивать? Пляжный футбол и этот. Не надо сравнивать. Вы занимаетесь своим видом спорта, всё, выиграли-выиграли, — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».